TUKDES'DEN Büyükşehir'e atık eleştirisi

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, kent atıkları ile ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni (EBB) eleştirerek, “Eskişehir'in tamamında katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi sorunu kaç beş yıl geçtikten sonra çözülecek" diye sordu.

Bakal, yaptığı açıklamada ,5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları hatırlattı. Bu konuda EBB'ne 4982 Sayılı Bilgi Kanunu çerçevesinde yaptıkları başvuruya verilen cevapta; ‘İlimizdeki ilçe belediyelerimiz, Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklik ile kurmaları gereken atık yönetimi tesislerinin kurulumunun verilen süreler içinde gerçekleştirmemişlerdir” dendiğini belirten TUKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, “Yine aynı yazı ile verilen bilgide, ‘Aktarma istasyonlarının kurulması için yapılan etüt, fizibilite çalışmaları sonucu istasyon yerleri tespit edilmiştir. Tespit edilen alanlar ve projeler için Bakanlık tarafından istenen Mahalli Çevre Kurulu kararı alınmıştır. Daha sonra aktarma istasyonları projeleri hazırlattırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulmuştur. Bakanlık onayından sonra aktarma istasyonlarının yapım işlemleri gerçekleştirilecektir. Ancak ilçe belediyeleri yönetmelik hükümlerine aykırı olarak inşaat ve yıkıntı atıklarını gelişigüzel alanlara depolayarak çevre kirliliğine neden olmaktadır' bilgilerini vermiştir. 30 Mart 2014 tarihinden itibaren; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi görev alanı içerisinde bulunan katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek ve bu amaçla tesisler kurmak işletmek veya işlettirmekten sorumlu EBB aradan beş yıl geçmesine rağmen, görevini öncelikli olarak ve özenle yerine getirmemiştir. Eskişehir mülki sınırları bulunan 12 dış ilçemizde çöpler, hafriyat ve inşaat atıkları vahşi bir şekilde doğaya atılmaktadır. Geleceğimiz, yer altı, yerüstü kaynaklarımız ve havamız sorumsuzca kirletilmektedir. Birden çok tüketici hakkını ihlal eden bu çevre kirliğinin önlenmesi için; öncelikle ve ivedilikle EBB'nin bu soruna itina ile sahip çıkmaya ve çözmeye davet ediyoruz. Ayrıca şehrimizin kent konseylerinin, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi parti temsilcilerinin ve bürokrasisinin, Eskişehir'de katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi sorununu yakından takip etmesini bekliyoruz. Çevre sorunlarının; coğrafi ve siyasi sınırı yoktur.