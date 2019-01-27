TÜKDES'te başkan yeniden Bakal

Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Süleyman Bakal yeniden seçilerek güven tazeledi.

Dernek binasında gerçekleşen seçim tek liste yoğun katılım ile gerçekleşti. Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde Genel Başkan Süleyman Bakal yeniden başkan seçildi. Seçimi değerlendiren TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, "10 yıllık birikimine yeni yol arkadaşları ekleyen TÜKDES 4. Olağan Kongresi ile sivil yürüyüşüne devam ediyor. STK; üyeliği zorunlu olmayan, girişinin ve çıkışının serbest olduğu, toplumunun tüm katmanlarının menfaatlerini ayrımsız savunan kuruluşlardır. Seçimimiz hayırlara vesile olsun" dedi.