TUKDES'ten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ‘Fahiş zammı geri alın' çağrısı

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Dokuzlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne (EBB) , Kalabak su damacana fiyatına yapılan fahiş zammı geri alması çağrısında bulundu

Dokuzlar, yaptığı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin zam gerekçesi ile ilgili yaptığı açıklamanın talihsiz, Eskişehir halkını yanıltmaya yönelik ve Türkiye'nin gerçeklerinden çok uzak olduğunu belirtti. Eyüp Dokuzlar, “Ambalajlanmış sulardaki ham madde üretimi nasıl bir maliyettir. EBB suyu bir şekilde üretiyor da bizim haberimiz mi yok? Ya da kastedilen şey zaten doğanın ürettiği suyu ambalajlamak ve tüketiciye ulaştırmak mıdır? Ki biz öyle olduğunu varsayarak bazı sorular sorup açıklamalar bekliyoruz. EBB dediği gibi ambalajlanmış suyun tüketiciye ulaşmasında son bir yılda ortalama yüzde 40 maliyet artışı olmuştur haklıdırlar. Peki, geçen sene Haziranda 2,75 TL olan suyun maliyeti yüzde 40 artıysa neden 5 TL yapıp yüzde 80'nin üzerinde zam yaptınız? Buna gerçek bir cevap bekliyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak çeşmelerden insanların içebileceği su verme gereğinden 20 yıldır aşkın zamandır niye ödün verdiniz? Ambalajlanmış içme sularının en büyük maliyeti taşınmasıdır. Belediyemiz bu ticari gerçeği görerek şişelenmemiş suyu şehre en yakın merkeze pompalayarak burada şişelemekte ve bu akıllı davranışla diğer ambalajlı sulara göre önemli bir maliyet avantajı sağlamaktadır. Ama asıl soru suyu tüm muadil firmalara göre bu kadar ucuz temin ederken şehre en az 200 km uzaktan taşınan sularla litre bazında nasıl oluyor da bu kadar yakın fiyatlara halka satıyorsunuz. Siz kâr hırsıyla dolu ticari bir kuruluş musunuz, yoksa sosyal bir belediye misiniz? Sizin açıklamanızdan yola çıkarak Hangi sosyal belediyecilik anlayışıyla Eskişehir piyasasında litre bazında biz en ucuz suyuz, en yakın rakibimiz (12 litre üzerinden) 5.05 lira biz 5 lirayız diyebiliyorsunuz? Şişelendikten sonra en az 200 kilometre nakledilen, tekrar depolanan, tekrar şehir içi taşıma aracına yüklenen ve tekrar tüketiciye taşınan sulara göre litre bazında maliyet olarak en az yüzde 70-80 maliyet avantajı varken, Eskişehir'in Kalabak suyunu açık ara ,en ucuz maliyetle üretiyorken, Kalabak suyunun 12 litrelik damacana baz alındığında su litre fiyatı 57 kuruş ile 42 kuruş fiyatla satılan özel işletmelere ait suya göre biz 41 kuruş ile en ucuz suyuz diyebiliyorsunuz?” diye belirtti.

Eyüp Dokuzlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne, ”Siz ticari yüksek kâr amacı güden bir şirket misiniz, yoksa halkın ihtiyaçlarını en uygun fiyat ve kalite ile karşılamaya çalışan sosyal bir belediye misiniz? EBB'ne bir defa daha çağrıda bulunuyoruz; Kalabak suyu 12 litre damacana fiyatına yaptığınız haksız, fahiş zammı geri alınız ve Eskişehir halkının aklıyla alay edecek açıklamalar yapmaktan vazgeçiniz” şeklinde kaydetti.