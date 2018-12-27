Tüketicinin en çok şikâyeti: Ayıplı hizmet

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Avukat Merve Sevim Özcan, Çözüm Merkezi'ne 2018 yılında en fazla başvurunun ayıplı hizmet sebebiyle yaşanılan sıkıntılara yönelik sorunlardan oluştuğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelinde merkeze başvuralar yapıldığını kaydeden Özcan, “Tüketicilerin çok fazla sıkıntı yaşadığı ayıplı hizmet sonrasında para iadesi talepli başvuruları tarafımıza yapılan başvuruların yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıllara oranla şikâyet sayısı azalmakta ise de halen öğrenci yurtlarında verilen ayıplı hizmetlerle ilgili tarafımıza başvuralar yapılmaktadır” dedi.

Yapılan başvuruların yüzde 20'si ayıplı mal sebebiyle talep edilecek seçimlik haklara yönelik sorulardan, yüzde 10'u bankalar tarafından kesilen kart aidatlarına yönelik sorulardan oluştuğunu kaydeden TÜKDES Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Merve Sevim Özcan şunları söyledi:

“Çözüm Merkezimize devre tatil sözleşmeleri, kredilerde yapılan sigorta için alınan prim iadesi, hakem heyetlerinin parasal sınırları reklamda belirtilen malın yahut hizmetin satış anında aynı olmaması, özel hastanelerde verilen hizmetler ile ilgili sorularda yöneltilmiştir.

Haksız uygulamaların azalması için tüm tüketicileri haklarını aramaya çağırıyoruz.”