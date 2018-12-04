Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Bakal'dan EBB'ye eleştiri

Eskişehir'de tramvayda seyahat eden sokak köpeği fotoğrafını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tramvayda seyahat eden sokak köpeği fotoğrafından ders çıkarmalıdır. Hayvan Barınağı açarak, insan ve hayvan sağlığını koruyan önlemler almalıdır” dedi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, önceki günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan sokak köpeğinin tramvayla seyahatini değerlendirdi. Bakal, yaptığı açıklamada, paylaşılan fotoğrafın ülke genelinde ses getirdiğini belirterek, “Eskişehir kent merkezinde tramvayda seyahat eden sokak köpeği fotoğrafı ülke genelinde yoğun paylaşım ve yorumlara sebep oldu. Bu paylaşımlardan en ilginci de Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımdı. Tepebaşı Belediyesinin “Estram'a binerek çarşıya gitmeye çalışan bu sevgili köpekçiği hoşgörü ile karşılayan yurttaşlarımıza ve onu çok kibar bir şekilde yaşam alanından uzaklaştırmayan @eskishirbb görevlilerine teşekkür ederiz” twitini paylaşan EBB resmi twitter hesabı “Çünkü Eskişehir.” yorumunu yapmış. EBB, tramvayda seyahat eden sokak köpeği fotoğrafından ders çıkarmalı ve hayvan barınağı açarak; insan ve hayvan sağlığını koruyan önlemler almalıdır” ifadelerini kullandı.

“Bu çok önemli sorun Eskişehirli tüketicilere güzelleme yapılarak çözülemez”

Ayrıca Genel Başkan Bakal, belediyelerin görev ve sorumluluklarına değinerek, “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7-m fıkrasının büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek” emredici hükmünü ihtiva etmektedir. EBB başkanı öncelikle yasanın kendine verdiği görevi yapmalı, acilen hayvan barınağı kurmalıdır. Eskişehir'de yaşayan tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması, hayvanların refah içinde hayatını devam ettirmesi için gerekli önlemleri almalıdır. Bu çok önemli sorun Eskişehirli tüketicilere güzelleme yapılarak çözülemez” dedi.