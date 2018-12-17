Tüketim çılgınlığına dikkat çektiler

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin destekleri ile düzenlenen ve tüketim çılgınlığına dikkat çekmeyi amaçlayan İkinci El Eşya Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları etkinlikleri 14'üncü kez gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin destekleri ile Toy Gençlik Derneği Üstünüze Afiyet Ekibi tarafından gerçekleştirilen İkinci El Eşya Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları etkinlikleri devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde 14'üncüsü düzenlenen etkinlikte, her zamanki gibi para kullanılmadı. Takas pazarında vatandaşlar, eşyalarını kupon karşılığı takas edip yine bu kuponlarla başka ürünler aldı. Tüketim çılgınlığına dikkat çekilen etkinlik ile katılımcılar, paranın geçmediği pazarda eşyalarını takas usulüyle değiştirmiş oldu. Etkinliğin bir diğer ayağı olan Dönüşüm Sofraları'nda ise hala yenilip, içilebilecek durumunda olan fazla gıda ürünlerinden yemek yapılarak katılımcılara ikram edildi. Hazırlıkların saatler öncesinden başladığı proje ile semt pazarlarında sebzelerin gün sonunda çöpe gitmesinin önüne geçilmiş olurken bu şekilde temin edilen malzemeler ile yapılan yemekler vatandaşlara ikram edildi.

Dönüşüm Sofraları ile de tasarrufun önemi, geri dönüşüm ve israfın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.