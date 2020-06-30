TÜLOMSAŞ Devrim Arabaları Müzesi ziyarete açılıyor

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ziyarete kapalı olan TÜLOMSAŞ Devrim Arabaları Müzesi, tüm sağlık önlemlerini alarak 1 Temmuz itibarıyla kapılarını yeniden açıyor. Kapalı ve açık olmak üzere iki bölümden oluşan sergi alanının müze binası kısmı bir süre daha ziyaretçi kabul etmeyecek. Açık alanda bulunan devrim otomobili ise ziyarete açık olacak.

Müze, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren pazartesi günleri hariç hafta içi 10.00-17.00, hafta sonları ise 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.