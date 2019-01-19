Tuna Kiremitçi Eskişehirli sevenleriyle buluştu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve pek çok yazar, şair ve sanatçıyı ağırlanan Kent ve Kültür Söyleşileri devam ediyor. Söyleşilerin bu ayki konuğu şair, yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi oldu. Etkinliğe, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra çok sayıda edebiyatsever katıldı.

“Bir Ahlak Önermesi: En Sağlam Direniş Kalbi Temiz Tutmaktır” isimli söyleşide Kiremitçi, edebiyat ve müzik üzerine sohbet etti. Söyleşinin adını son şiir kitabından esinlenerek belirlediğini ifade eden Kiremitçi, "20 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta bir şiir kitabım yayınlandı. Benim için önemli ve anlamlı bir kitap. 20 yıl boyunca yaşadığım inişlerden, çıkışlardan, savruluşlardan, düşüşlerden, ayağa kalkışlardan izler var kitapta" ifadelerini kullandı.

Ayrıca söyleşinin devamında Kiremitçi, şiir ve müzik üzerine çalışmalarının yanı sıra ülke meseleleri hakkındaki görüşlerinden söz etti. Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Kiremitçi, salondan uzun süre alkış aldı.

Etkinlik sonunda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, "Bu ülkenin 1918'de hiçbir şeyi yoktu. Çok kısıtlı imkanlar ile tüm zorluklar aşıldı ve Cumhuriyet kuruldu. O yüzden hiçbirimizin mutsuz olmasına gerek yok, mücadeleye devam edeceğiz. Sevgili Tuna'yı 2002'de tanıdım, bir edebiyat etkinliğinde bir araya geldik. Şimdi görüyorum ki müzik yeteneği de ağır basmış, besteler yapmış. Roman ile birlikte şiire ve müziğe de yönelmesini takdir ediyorum. Uluslararası Şiir Buluşması etkinliğimize katılan yabancı şairler, Türk şiiri ve şairlerini ne kadar beğendiklerini ifade ediyorlar. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Tuna'nın şiirlerini de çok beğeniyorum, yeni kitabını da okuyacağım. Katılımcılar adına da sana bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kiremitçi de “Ahmet Başkan'ın bizde çok ayrı bir yeri var. Ne zamanki Eskişehir'e yolumuz düşse bizi asla yalnız bırakmadı. Sadece beni de değil, bir sanatçı arkadaşım buraya gelecek olsa, orada Ahmet başkanımız var, sanata ve sanatçıya her desteği verir, derim” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başkan Ataç, Kiremitçi'ye günün anısına bir biblo ve çiçek takdim etti. Etkinlik, Kiremitçi'nin son kitabını okurları için imzalaması ile sona erdi.