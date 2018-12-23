Tüp bebek tedavisiyle ilgili bilgilendirme semineri yapıldı

Eskişehir'de, tüp bebek tedavisi konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgilendirme semineri verildi.

Özel bir otelde gerçekleşen etkinlik; Eskişehir Barosunun da destekleri ile, bir sivil toplum kuruluşu olan ‘Boyalı Parmaklar' tarafından organize edildi. ‘Tüp bebek tedavisinde başarı arttıran son gelişmeler ve psikolojik desteğin önemi' temalı programda Doç. Dr. Sabri Cavkaytar ve Uzman Psikolog Asena Akın sunumlar yaparak bilgilendirmelerde bulundu.

“Farkındalık oluşturma hedefiyle böyle bir etkinlik yaptık”

Organizasyonu düzenleyen ‘Boyalı Parmaklar'ın kurucusu Sema Şirvan, “Biz sanat dersleri veriyoruz. Çocuklarla ve onların ailelerle yaptığımız bir çok etkinliğimiz var. 5 yıldan beri çocuklarla bir çok sergi açtık. Bunlar arasında sosyal sorumluluk projelerine de yer veriyoruz. Bugün sanatla sağlığı bir araya getirdik. Konumuz tüp bebek tedavisiydi. Farkındalık oluşturma hedefiyle böyle bir etkinlik yaptık. Eskişehir Barosu'na destekleri için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Tüp bebek tedavisi, gelişen teknoloji sebebiyle sürekli güncellenen bir alan”

Etkinliğe katılan ve bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Sabri Cavkaytar da çocuk sahibi olamayan çiftlere tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

“Ben Eskişehir doğumluyum. Bu etkinlik sebebiyle memleketime geldim. Tüp bebekteki son gelişmeleri katılımcılara aktardım. Tüp bebek tedavisi, gelişen teknoloji sebebiyle sürekli güncellenen bir alan. Bunları anlattık. Bazı önerilerde bulunduk. Örneğin; 35 yaşın üstündeki evli çiftler 6 ay içinde çocuk sahibi olamıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurmaları gerekir. 35 yaşın altındaki çiftler için de bu süre 1 yıldır. Bu kişilere mutlaka doktora başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Bu ve benzeri konular hakkında bilgilendirmelerimizi yaptık.”