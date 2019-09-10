Tüp bebek umudu ile Türkiye'ye geldiler

Başvuruda bulunan Moldovalı çifte Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tüp bebek tedavisi uygulandı. İlk deneme sonrası pozitif gebelik sonucu alındı. Alınan sonuç hastane yönetimini, ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi) Ünitesi çalışanlarıyla birlikte sağlık turizminden yaralanan Moldovalı Bantuş çiftini sevindirdi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi) Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Teoman Haluk Minsin, tüp bebek tedavisinin tamamen doğal ve güvenilir bir süreç olduğunu belirterek, "Normal yoldan çocuk sahibi olamayan çiftlerin son gelişmelerle birlikte çocuk sahibi olması kolaylaştı. Bu yöntemle dünyaya gelen bebekler de diğerleri ile aynı şekilde sağlıkla büyüyebiliyor. Bunun dışında çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, yaş faktörünü göz önünde bulundurmalı. Çiftler, doktorların tavsiyesiyle tüp bebek tedavisine zaman kaybetmeden başlamalı” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ise; "Türkiye'de kamu hastaneleri içerisinde ikincisi olarak Şubat 2019 tarihinde hizmete giren Tüp Bebek Merkezinde, 3 sertifikalı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 2 embriyolog, 5 hemşire,1 biyolog, 2 laboratuvar teknisyeni ve 2 sekreterden oluşan deneyimli ekibi, üstün laboratuvar teknolojisi ile infertilite kısırlık ve tüp bebek tedavilerini başarıyla sürdürmektedir. Merkezde tüp bebek, aşılama, infertilite cerrahisi, gonad dondurma, teese, preimplantasyon genetik test gibi pek çok işlem ve tedavi uygulanmaktadır" diye belirtti.

Öte Yandan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Tedavisi Merkezinin, Sağlık Turizm'i kapsamında yurt dışından gelecek isteklilerle birlikte bölgemizde üstün ve nitelikli hizmet anlayışı, deneyimli ekibi, üst düzey teknolojik alt yapısı ile birlikte başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi) çalışanları, hastane yönetimi ve tedavi sonrası pozitif gebelik sonucu alınan Moldova'lı Bantuş çiftini tebrik etti.