Turistlere Eskişehir'e gelin çağrısı

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından pandemi sonrasında turistlerin yeniden Eskişehir'e kazandırılması için “Eskişehir'de buluşalım” kampanyası başlatıldı.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESESOB) tarafından başlatılan kampanyada; Eskişehir, Korona virüs dolayısıyla alınması gereken tüm hijyen ve diğer gerekli tedbirleri yerine getiren esnaf yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır olunduğu belirtildi. Kampanyanın tanıtımı Odunpazarı'nda bulunan Arasta çarşısında gerçekleştirildi.

ESESOB Başkanı Ekrem Birsen, tanıtım programında tursitleri Eskişehir'e çağırdı.

Başkan Birsen açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını döneminde birçok alışkanlıklarımı değişti, sosyal hayatımızda önemli kısıtlamalar geldi. Birçok faaliyetlerimizi gerçekleştiremedik. Bunların biride tatil alışkanlıklarımız oldu. Şehrimizde de bunun etkisini önemli derecede hissettik. Bir kültür başkenti olan Eskişehir geçtiğimiz yıllarda yerel turistler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen önemli noktalardan biriyken, bu yıl şehrimize gelen ziyaretçi sayısı önemli derecede düşmüş durumda. Diğer taraftan Eskişehir esnaf ve sanatkârları pandemi ile mücadelede oldukça yüksek bir bilinç seviyesinde, gerekli önlemlerini alarak faaliyetleri sürdürmektedirler. Tüm hijyen kurallarına uygun ve bulaşma riskini önleyen tedbirler çerçevesinde halkımıza hizmet veriyoruz. ESESOB olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerde de tüm esnaf ve sanatkârlarımızı gerekli tedbirler alarak tüm kurallara uyduklarını da gözlemlemekteyiz. Pandemi döneminde istedikleri gibi tatil yapamayan ülke halkımızı, gönül rahatlığıyla tarihi Odunpazarı bölgemizi ve güzel şehrimizi gezip görmek, çiğböreğimizi, met helvamızı ve bir birinden güzel yöresel lezzetlerini tatmak, şehrimize özel lületaşında imal edilen ürünlerimizi, cam sanatı hediyelik eşyalarımızı görmek için Eskişehir'e davet ediyoruz. ESESOB olarak Tüm Türkiye'den vatandaşları Eskişehir'e bekliyoruz."

Öte yandan, “Eskişehir'de buluşalım” kampanyasının açılışında Seyitgazi Zeybek ekibi, Eskişehir yedi cüceler ekibi ve halk müzik ekibi katılarak gelen vatandaşları eğlendirdi.