Turistlerin Porsuk Nehri'ne ilgisi Eskişehirlilere adeta yürüyecek yer bırakmadı

Hafta sonunu Eskişehir'de geçirmeyi tercih eden turist kafilesi, sabah saatlerinden itibaren Porsuk Çayı üzerinde fotoğraf çektirmeye başladı. Ülke içinden gelenler haricinde yurtdışından da epey talep gören Eskişehir, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Nehrin içinden geçen gondollar ile aynı fotoğraf karesinde olmak için köprüde zaman geçiren ziyaretçiler ise Eskişehirli vatandaşlara yürüyecek alan bırakmıyor.