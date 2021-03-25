Turizm Fakültesi “2. Kariyer Günleri” ile öğrencilerle sektörü bir araya getirdi

Kariyer Günleri” çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

2. Kariyer Günleri'nin açılış oturumuna Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, İŞKUR Eskişehir İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Şahin, Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oktay Emir, çok sayıda turizm firması, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katkılarıyla düzenlenen 2. Kariyer Günlerinde öğrenciler, turizm sektörünün konaklama, seyahat işletmeciliği, turizm rehberliği, turizm ulaştırması, gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarında faaliyet gösteren köklü firmalarla, etkinlik organizasyonu firmalarıyla ve yurtdışı eğitim firmalarıyla bir araya gelme ve onlarla iletişim kurma olanağı elde ettiler. Etkinlikte bahsi geçen alanlardan toplam 27 firma ile İŞKUR katıldı. Firmaların deneyimlerini ve tavsiyelerini dinleyen toplam 630 öğrenci, firmalara sorularını iletebilme, aynı zamanda staj ve kariyer olanaklarından faydalanma şansı elde etti.

Etkinliğe katılım gösteren firmalar, Covid-19 pandemisinin etkilerinin devam ettiği mevcut ortamda etkinliğin çevrim içi ortamda gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Öğrencileri turizm sektörünün önemli temsilcileriyle buluşturmayı amaçlayan bu etkinliğin önümüzdeki yıllarda da kapsamının genişletilerek devam ettirilmesi planlanıyor.