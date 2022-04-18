Turizm mizah yoluyla anlatıldı

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Espark Alışveriş Merkezi'nde Uluslararası Turizm Karikatürleri sergisi düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bu yıl 'sı gerçekleştirilen Turizm Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Uluslararası Turizm Karikatürleri sergisi hazırlandı. Espark Alışveriş Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da katılım sağladı. Etkinlikte Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nda ödül alan eserler sergilendi. Pandemi ve havalimanları temasının hâkim olduğu sergiye Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Ali Güven Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.