Türk atçılığı bilimsel çalışmalar ışığında parıldıyor

Eskişehir'de at yetiştirme koşulları ve Türk atçılık geleneği ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Binicilik Federasyonu ve Türkiye Jokey Kulübü Antrenörü Yiğit Tepeoğlu, “Eskişehir'in coğrafi yapısı ve iklimi, Arap atı yetiştirmek için çok uygun” dedi.

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Türkiye Jokey Kulübü'nde antrenörlük yapan Öğr. Gör. Yiğit Tepeoğlu, Türkiye'deki atçılık kültürü hakkında konuştu. Eskişehir'in coğrafi yapısının ve özellikle Mahmudiye ilçesinin ikliminden dolayı kaliteli Arap atları yetiştirildiğine vurgu yapan eğitmen Tepeoğlu, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmaların, geleneksel Türk atçılığına değer kattığını söyledi. Tepeoğlu, “Atçılarımız büyük kısmı artık dünya literatürünü yakinen takip ediyor ve bunun neticesinde de atların bakımında, beslenmesinde ve antrenman sisteminde daha bilinçli davranıyor” dedi.

“Gazi Koşusu, Türk atçılığının bayramıdır”

Bu yıl 96.'sı düzenlenecek olan Gazi Koşusu hakkında da konuşan Tepeoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk adına bu yıl 96.'sı düzenlenecek bu yarış, Türkiye'de kesintisiz olarak devam eden bir spor organizasyonudur. Dünya yarışçılığı için de kabul görmüş bu saygın derbiye hem jokey olarak hem de dünyanın her yerinden gelecek olan yarışseverleri ülkemizde misafir ediyoruz. 2 bin 400 metre mesafedeki 3 yaşındaki İngiliz atlarının hayatlarında sadece bir kere koşabileceği bu müsabakayı kazanmak ise her at sahibinin, antrenörün, jokeyin ve seyisin hayallerini süslüyor. Ben şimdiden tüm atların ayaklarının düz basmasını diliyorum” şeklinde konuştu.