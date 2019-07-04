Türk Büro-Sen'den Milli Emlak çalışanlarına müjde

Arslan, bu kararda katkı sunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve tüm siyasi parti grup başkanvekilleri ile milletvekillerine teşekkür etti. Arslan'ın açıklaması şöyle;

"Bilindiği üzere Genel Başkan Yardımcılarımız Nebi Yay ve Kadir Polat, Ankara 13 Nolu Şube Yönetimimiz ile 13 Haziran 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında çalışan devlet memuru personellerin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak çalışanlarının sıkıntılarını görüşmek üzere MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül'ü ziyaret etmişti. Ziyarette Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olduğu, ancak daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarına kurum içi uzmanlık sınavı hakkı verildiği, Milli Emlak çalışanlarının mağdur olduğu iletilmişti. MHP Grubunca 3 Temmuz 2019 tarihinde TBMM'ye sunulan teklif yasalaştı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü çalışanlarına da, Milli Emlak Uzmanı olma hakkı verildi. Katkı sunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve tüm siyasi parti grup başkanvekilleri ile milletvekillerine teşekkür ederiz. Türk Büro-Sen olarak Milli Emlak çalışanlarına hayırlı olmasını dileriz" dedi.