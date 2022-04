Türk çocuk oyunları ve el sanatlarını Bulgaristan'da tanıttılar

Eskişehir Odunpazarı Cengiz Topel İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, AB Erasmus+ KA 229 Projesi olan Think and Create own Your Hobbies ile Türk çocuk oyunları ve el sanatlarını Bulgaristan'da tanıttı.

Okul Müdürü Muharrem Çetinkaya, İngilizce Öğretmeni Elif Canko, Sınıf Öğretmeni Volkan Kaplaner ve öğrencilerin katıldığı ve 5 gün süren ziyarette Türk çocukları Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da soydaş çocuklar ile ilkokul öğrencisi yaşıtlarına kültürümüzü tanıtarak, çocuk oyunları ve el sanatlarıyla ilgili sunumlar yaptılar.

Okul Müdürü Muharrem Çetinkaya, “Kültür elçisi olamaya devam eden okulumuz Ekim ayında İspanya, Portekiz, Letonya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen öğretmen ve öğrencileri ağırlayarak, onlara Eskişehir ve kültürümüzü tanıtacak” dedi.