Türk devletlerinin bağımsızlık yıl dönümü adına fotoğraf sergisi düzenlendi

yılı adına, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Eskişehir Türk Ocağı ve Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü tarafından fotoğraf sergisi açıldı.

Eskişehir'in alış veriş merkezlerinden biri olan ESPARK'taki sergi 16-17 Aralık tarihlerinde ziyaretçi kabul edecek. Sergide Türk devletlerinin kültür ve mirasları fotoğraflar ile anlatılacak.

Sergi açılışına konuk olan Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, ziyaretçilere sergi hakkında bilgiler verdi. Türk birliğinin önemini vurgulayan Ünal, söz konusu sergiyi düzenlemekten çok mutlu olduklarını belirtirken "Bundan 30 sene önce semalarda olan Türkiye ve Kıbrıs bayrağının yanına 5 Türk devletinin daha bayrağı asıldı çok şükür. Bildiğimiz gibi takriben 160-165 seneden bu tarafa Türk İslam coğrafyası, Mâverâünnehir ve Horasan coğrafyası işgal altındaydı. Önce Sovyetler geldi işgal etti, arkasından onların devamı olan Ruslar o coğrafyayı işgal ettiler. Cenab-ı Allah'a şükür olsun Sovyetler Birliği dağıldı ve 1991'den itibaren Türk devletleri semalarda olmaya başladı. Bugün Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın yanında Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın bayrakları hep beraber semalarda asılı duruyor. Bugün aynı zamanda Sovyetler'in dağılmasının 'çıngısı' olan Jeltoksan Ayaklanması'nın da yıl dönümü. Yedi devlet ‘Biz Türk milletinin temsilcileriyiz' dedi. Bu semada görülen en kutlu günün ifadesidir" dedi.

Kutlamalar devam edecek

Ünal, "Bu kutlu günün adına Türk devletlerinin bağımsızlıklarının 30. yılı adına Eskişehir Türk Ocağı, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Araştırmaları Kulübüyle beraber bu sergiyi Eskişehir'e hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla birlikte 30. yıl kutlamaları adına yarın saat 16.00'da Anadolu Üniversitesi'nde kutlamalar devam edecek." diye belirtti.