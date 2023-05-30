Türk Dişhekimleri Birliği'nden Başkan Ataç'a teşekkür

Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde deprem bölgesine gönderilen Mobil Diş Kliniği aracı ve verilen desteklerden dolayı Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür etti.

Tepebaşı Belediyesine, yaşanan depremler sonrasında afet bölgelerine yaptığı yardım ve desteklerden dolayı teşekkür edildi.

Bu kapsamda 2 Mart tarihinden bu yana Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde, Türk Dişhekimleri Birliği, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliğinde hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı, diş tedavisi için gerekli olan ekipmanlar ile birlikte Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. Eskişehir başta olmak üzere İzmir, Sakarya, Bursa, Ankara ve Antalya'dan gönüllü olarak bölgeye giden 23 diş hekimi 3 bin 150 depremzedeye ücretsiz hizmet verdi.

Mobil Diş Kliniği için Başkan Ataç'a teşekkür

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı ve verilen tüm desteklerden dolayı Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekiplere teşekkürlerini iletti. İşmen ilettiği teşekkür mektubunda, “6 Şubat'ta yaşanan depremle büyük bir yıkıma uğrayan bölge halkının ağız ve diş sağlığı hizmetlerine olan yoğun ihtiyaçları nedeniyle Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimler Odaları tarafından yapılan organizasyon ile 2 Mart 2023 tarihinden itibaren görevli diş hekimlerinin görev aldığı mobil klinik hizmetleri başlatılmıştır. Belediyeniz tarafından bu hizmetlere tahsis edilen ve klinik ortamına dönüştürülen otobüsle gönüllü meslektaşlarımızın verdiği hizmetin, başta bölge halkının ağız ve diş sağlığı olmak üzere yaşama sevinçlerine kattığı moral motivasyonun deprem korkularını nasıl umuda dönüştüğünü hep birlikte yaşayarak gördük. Deprem bölgesinde gönüllü diş hekimliği hizmetlerinin verilmesinde önemli rol alan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne şahsınızda teşekkür ve takdir duygularımızı sunuyorum” ifadelerine yer verildi.

“Çalışmaya devam edeceğiz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Yoğun bir çalışma ve örnek dayanışma ile oluşturduğumuz otobüs, diş kliniği olarak 2 Mart ile 5 Mayıs tarihleri arasında Samandağ'da 3 bin 150 kişiye ücretsiz hizmet verdi. Bir diş hekimi olarak, ağız ve diş sağlığı konusunun önemini çok iyi biliyorum. Depremzedelerimizin bu konudaki ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmet verilmesi çok değerli. Bu yaralar dayanışma ile sarılacak. Türk Dişhekimleri Birliği, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ne (DİŞSİAD) ve buraya gelerek vatandaşlarımıza destek olan Türkiye'nin her yerinden diş hekimlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yanında olmak çok önemli. İnsanlarımız daha mutlu olsun diye çalışmaya devam edeceğiz” dedi.