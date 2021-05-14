İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Dünyası'nda bölgesel sorunlar tartışılacak

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından “İlgiden Bilgiye, Bilgiden Bilince Türk Dünyası Bilim Kültür Seminerleri”nin üçüncüsü 15 Mayıs’ta çevrim içi olarak düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından “İlgiden Bilgiye, Bilgiden Bilince Türk Dünyası Bilim Kültür Seminerleri”nin üçüncüsü 15 Mayıs'ta çevrim içi olarak düzenlenecek.


Cumartesi günü saat 20.00'de düzenlenecek etkinliğe konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, “Türk Dünyası Arasındaki İlişkilerde Bölgesel Sorunlar” adlı bir sunumla katılacak. Türk Dünyası ilişkilerinin ele alınacağı programın moderatörlüğünü TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat yapacak. Etkinliğe dileyen herkes, Zoom üzerinden ve Anadolu Üniversitesi resmi sosyal medya kanalından katılım sağlayabilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.