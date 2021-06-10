Türk Dünyası'ndaki yeni gelişmeler konuşuldu

Yöneticiliğini Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Kemal Polat'ın yaptığı seminere konuşmacı olarak Türk Dünyası coğrafyasında kültürün ve belleğin izinde yaptığı kapsamlı saha araştırmaları ile tanınan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bu tür kültürel programların önemli olduğunu vurguladı. Erdal, Prof. Dr. Kemal Polat ve konuşmacı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a seminerdeki katkıları ve emekleri için de teşekkürlerini sundu.

Ceylan: “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı”

Türk dünyasındaki en önemli kimlik bağının Türkçe olduğunu belirten Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, ülkelerin ortak paydalarını korumak için dil birliğinin kilit taşı olduğunu vurguladı. Ceylan, Türk Dünyası araştırmaları ve yeni gelişmelerin takibi için Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerde kurulan ve kurulacak olan üniversitelerin yeni ufuklar açacağını, eğitimde birlik ve beraberliğin sağlanacağını, İsmail Gaspıralı'nın “Dilde, fikirde, işte birlik” fikrinin izinden gidilerek önemli projeler yapılacağını belirtti. Bu bağlamda önemli bir proje gerçekleştirdiklerini de söyleyen Ceylan, “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” projesinin uygulamaya geçtiğini müjdeledi. Ceylan, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin düzenlediği çevrim içi programla bir araya gelen Türk dünyasından 71 üniversitenin rektörü; Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi kapsamında planlanan faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.”

Prof. Dr. Alparslan Ceylan son olarak, “Türk Dünyası için çalışmaya devam etmeli ve gençlerimizi bu yönde teşvik etmeliyiz.” diyerek yüksek öğretim programlarını ve şartlarını anlatarak sözlerine son verdi.