‘Türk Halk Müziği Korosu 49. Yıl Sanat Gecesi-2' konser programı

Yıl Sanat Gecesi-2' konser programı yoğun ilgi gördü. Konser programına sanatseverler ve davetliler katıldı.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programı; TRT Ankara Radyosu Konuk Ses Sanatçısı Esra Er Ekinci'nin katılımıyla verdiği konser, türkü severlerden tam not aldı. Nihal Yüksel tarafından sunulan konser programında; yurdun dört bucağından derlenen türküler, Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetiminde başarı ile seslendirildi. Yurdun dört bir yanından derlenen türkülere, sanatseverler sesleri ile eşlik ettiler ve ayakta alkışladılar.

Konser programında, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Esra Er Ekinci, güzel türküleri ile salonu dolduran türkü severleri coşturdu. Konuk Sanatçı Esra Er Ekinci, ‘'Eskişehir böyle güzel koroya sahip olduğu için çok şanslı'' dedi. Konser programının sonunda Konser Şefi Ahmet Kızılok'a, Konuk Sanatçı Esra Er Ekinci ve emeği geçenlere plâket ve çiçek buketi takdim edildi. Konser, koronun sunduğu türküler ile son buldu.