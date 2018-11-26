Türk Halk Müziği Korosu'ndan öğretmenlere konser

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlere özel bir konser gerçekleştirildi.
Aytaç Karausta şefliğinde Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sahne alan koro, sevilen türküleri öğretmenler için seslendirirken konsere çok sayıda eğitimci ve müziksever katıldı. İki bölümden oluşan konserde koro; Öğretmen Öğretir, Benim Adım Öğretmen, Mektebin Bacaları, Öğretmene Varamadım gibi günün anlamına uygun eserlerin yanı sıra sevilen türküleri de icra etti. İzleyicilerden tam not alan Öğretmenler Günü Konseri, ayakta alkışlandı.