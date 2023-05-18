Türk Halk Müziği Korosunun ‘Sezon Ortası Yaz Konseri' izleyicilerden tam not aldı

Eskişehir'de düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu ‘Sezon Ortası Yaz Konseri' izleyicilerden tam not aldı.

Konser öncesinde; dernek bünyesinde ritim kursu alan kursiyerler, kısa bir ritim gösterisi sundu. Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses konserin açılış konuşmasında, "Dernek olarak Türk kültürünü daima canlı tutmayı hedeflemekle birlikte; kültürel, sanatla ilgili, bilimsel ve milli değerlere duyarlı kültürel ve sanatla ilgili etkinlikleri, Eskişehir'de düzenli etkinlik ve program düzenleyerek gerçekleştiriyoruz. Çölde kum tanesi kadar bile olsa, Türk Milletinin ve Eskişehir halkının kültürel değerlerine ve ilmine katkıda bulunmak bizim için şeref ve gururdur'' dedi.

Eskişehir türküleri ve çeşitli yörelerden türküler, Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği 'Türk Halk Müziği Korosu' tarafından seslendirildi. Yoğun katılımın olduğu program, izleyicilerden tam not aldı. Konser, geceye katılan sanatseverler ve davetliler tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı. Program sonunda; Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses tarafından, Koro Şefi Polen Cengiz'e konser sonrasında ise plaket takdim edildi.