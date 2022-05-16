“Türk Halk Müziği Personel Korosu” baharı karşıladı

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda düzenlenen etkinlik müzikseverlerle buluştu. Öğr. Gör. Dr. Erdal Uludağ'ın şefliğini üstlendiği konserde Anadolu kültüründen birçok türkü seslendirildi. Anadolu Üniversitesi personeli konserde; Mardin yöresinden “Bahar Geldi Gül Açtı”, Rumeli yöresinden “Bulut Gelir Seher İle ve Zilli de Maşa Darbuka”, Erzincan yöresinden “Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım”, Kıbrıs yöresinden “Bir Mendil Aldım Şeherden”, Kars yöresinden “Bahçalara Geldi Bahar”, Erzurum yöresinden “Kağızmana Ismarladım”, Azerbaycan yöresinden “Bahar Gelende Etir Saçır Gül Çiçek”, Artvin yöresinden “Senden Bana Yar Olmaz”, Ankara yöresinden “Bizim Ele Bahar Geldi”, Şanlıurfa yöresinden “Alaydım Elin Elime”, Gaziantep yöresinden “Karanfilim Ez Beni”, Trakya yöresinden “Babuba”; Diyarbakır yöresinden ise “Murat Gilin Damından Hoplayamadım ve Esmerim Biçim Biçim” eserlerini seslendirildi.

Konserin sonunda Öğr. Gör. Dr. Erdal Uludağ'a ve sanatçılara çiçek takdim edildi.