Türk Halk Müziği Personel Korosu'ndan “Oy Bizim Eller” konseri

Öğretim Görevlisi Dr. Erdal Uludağ şefliğinde Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen konsere çok sayıda müziksever katılım gösterdi. Kahramanmaraş/Elbistan depremlerinin anıldığı konserde Türk Halk Müziği Personel Korosu tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait “Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller, Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu, Dağlar Dağımdır Benim, Yaram Sızlar Ağrır Başım, Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden, Ağlama Yar Ağlama, Uy Amman Amman, Eyvanına Vardım Eyvanı Çamur, Bahçalarda Mor Meni Tanburam Rebap Oldu, Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok, Karanfil Eker Misin Canan Oy, Gide Gide Bir Söğüde Dayandım, Maraş'tan Bir Haber Geldi, Hış Hışı Hançer Boynuma ve Esmerim Biçim Biçim” eserleri seslendirildi.