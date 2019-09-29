Türk Ocağı akademisi ön kayıtları devam ediyor

Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde faaliyet gösteren Millî Mefkûre Mektebi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ön kayıtları başladı.

Herhangi bir ücret talep edilmeyen ve Türk Ocaklarının kurulduğu 1912 yılından bu zamana eğitim hayatına devam eden mektepte, Türkiye'nin değişik yerlerinden 50 akademisyen ders verecek. 19 Ekim'de eğitimlerin başlanacağı mektep sonunda mezun olan öğrencilere sertifika verilecek.