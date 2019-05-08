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Türk Ocağı Akademisi'nden mezun oldular

Eskişehir Türk Ocağı Akademisi’nden mezun olan gençler, düzenlenen törenle beratlarını aldılar.

Eskişehir Türk Ocağı Akademisi'nden mezun olan gençler, düzenlenen törenle beratlarını aldılar.


Konuyla ilgili açıklamada, geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edebilecek, düşünen, sorgulayan nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde başlangıç, gelişme ve ihtisas olmak üzere üç sınıftan oluşan Milli Mefkûre Mektebi isimli Türk Ocağı Akademisi faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi. Mektebe kaydolan lisans ve lisansüstü seviyedeki öğrenciler iki yıl boyunca alanında yetişmiş akademisyen ve uzman kişilerden oluşan heyetten dersler aldığı anlatılan açıklamada, “Üçüncü yıl ise Edebiyat, Eğitim, Ekonomi, İlahiyat, Kültür, Sağlık, Siyaset, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Ziraat gibi farklı alanlarda belirledikleri konularda tezler hazırlayarak mezun olmaktadırlar” diye anlatıldı.


VII. Gençlik Kurultayı'nın ikinci günü Milli Mefkûre Mektebi'nin 2018-2019 öğretim yılı mezunları Başarı Beratlarını Eskişehir Vali Yardımcısı, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz ile Vali Yardımcısı Akın Ağca'nın elinden aldı. Mektep mezunları için düzenlenen törende konuşan Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, üç yıllık öğrenimleri süresince gösterdikleri başarılardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Eskişehir Türk Ocağı mezunlarının Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Dünyası'na karşılık beklemeden hizmet etme sevdasında olduklarına vurgu yaptı.


Mezuniyet beratlarının takdimi ardından Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu, Vali yardımcılarımız ve mektep mezunları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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