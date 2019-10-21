Türk Ocağı Akademisi'nin yeni eğitim öğretim yılı başladı

Türk Ocağı Akademisi (Millî Mefkûre Mektebi)'nin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Türk Ocakları Şeref Başkanı Nuri Gürgür'ün “Türk Ocakları, Gençlik ve Gelecek” konulu açılış dersiyle başladı.

Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sini inşâ edecek donanımlı ve mefkûre sâhibi nesiller yetiştirmek amacıyla Türk Ocakları bünyesinde faâliyet gösteren akademide, eğitim; “başlangıç”, “gelişme” ve ihtisas” sınıfları olmak üzere, üç yıl sürüyor. Akademi, faâliyetini Eskişehir Türk Ocağı'nın Sivrioğlu Konağı'ndaki merkezinde sürdürüyor. Ön kayıtla her yıl 50 öğrencinin alındığı akademide dersler, Ekim- Mayıs arasındaki 8 aylık eğitim-öğretim döneminde, Türkiye'nin saygın üniversitelerinde görev yapan kendi sahasında temayüz etmiş 50 akademisyen tarafından, veriliyor. Eğitim için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Akademide; öğrenciler, üç yıl süresince, kültür, medeniyet, târih, din, çevre, ekonomi, siyâset gibi konularda, teorik ve uygulamalı eğitim görüyorlar. Eğitim döneminde, gördükleri derslerle ilgili konularda araştırma ödevleri hazırlayan öğrenciler, üç yılın sonunda da danışman hocalarının gözetiminde bitirme tezi hazırlıyor ve bu tezleri, her yıl Haziran ayında düzenlenen kurultayda bildiri olarak sunuyor ve mezun oluyorlar.

Türk Ocağı Akademisi'nin açılışına, Eskişehir Türk Ocağı eski başkanlarından Sedat Yurtseven, Hars Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rafet Aslantaş, Danışma Kurulu Başkanı Faruk Gültekin çok sayıda akademisyen Türk Ocağı üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın yaptığı kısa selâmlama konuşmasından sonra Gürgür, hazirûna teşrifleri için teşekkür etti. Sonrasında konuklar ve öğrencilerle açılış dersine başlandı.

Açılış dersinin sonunda, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal kısa bir teşekkür konuşması yaptı.