Türk Ocağı'ndan Amerika Temsilciler Meclisi kararına tepki

Dr. Nedim Ünal, Amerika Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı ile ilgili aldığı karar üzerine yaptığı açıklamada, “'Çirkin Amerikalı' gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor” diye belirtti.

Ünal, yaptığı açıklamada, “İç siyaset hesaplarıyla; iki senedir oyalamalarına karşı, kendilerine rağmen “Barış Pınar'ı Harekâtının” yapılmasına mani olamayanlar; güya müttefik olmasına rağmen daha önce Irak'tan devşirdiği lejyonerlerden oluşan terör örgütüyle müttefiki olan Türkiye'ye karşı ortak hareket eden Amerika, kendi geçmişine bakmadan bizi sindirmeye, terbiye etmeye, tehdit etmeye çalışıyor. Ellerindeki arşiv belgelerinde 1915 olaylarının ne olduğunu dünyada en iyi bilmesi gereken ülke, bile bile Türkiye'ye karşı hasmane tavrına devam ediyor. Kendi geçmişine; Klu klanlarına, tarihten sildiği Kızılderelilerine, yıllarca insanlıktan çıkardığı Afro-Amerikalılarına bakmadan Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlarına devam ediyor. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada var olmasını, güçlü olmasını istemeyenler, emperyalist emellerini tatbik etmek için “gölge devlet, Uşak devlet” kurdurmak dâhil her türlü oyunu sahneye koyuyorlar. Yeni oyunun adı Nisan 15'e bir hayli olmasına rağmen pişirilen pişirile suyu kalmayan “Ermeni Soykırım Aşı”! Siz ve bütün emperyalistler top yekûn karar verseniz ne olur, vermeseniz ne olur! “Türkçede güzel bir söz var “yel kayadan ne aparır”, ölümü göze alanlara, bunu yakın tarihte birçok kere ispat edenlere sıtma vız gelir; sizin emperyalist hesaplarınız da vız gelir! Hesap vermesi gerekenlerin hesap sormaya ne hakları vardır, ne de hadleri! Böylelerini verilecek cevap: Hadi oradan, hadi oradan" diye belirtti.