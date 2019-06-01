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Türk Ocağı'ndan ‘Kadir İftarı'

Ramazan ayının başından itibaren her gün herkese iftar sofrası açan Eskişehir Türk Ocağı, dün geceki Kandil iftarı ile bu çalışmalarını taçlandırdı.


Yapılan açıklamada, “Bu gece her tarafta kandil kandil feyiz var, yerde Cibril-i Emîn gökte nurdan deniz var” olarak tanımlanan bu mübarek gecede “Kur'an Gecesi'nde Kadir İftarı” programı Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal'ın konuşması ile başladı. Abidevi çatımızın Eskişehir Şubesinin geleneksel olarak düzenlediği “Kur'an Gecesi'nde Kadir İftarında” il ileri gelenlerinden ve öğretim üyelerinden büyük bir topluluğun da katılımıyla garip gureba, fakir fukara ve toplumumuzun her kesiminden insanlarımızla buluşup bir araya geldik. Muhacirlerimizin, Türkmen ve Özbek kardeşlerimizin, öğrencilerimizin yardımı ve sonunda İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kâmil Sarıtaş'ın yapmış olduğu duâ ile “Kur'an Gecesi'nde Kadir İftarı” huşu içeresinde tamamlandı” denildi.

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