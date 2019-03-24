Türk Ocaklarının 107. kuruluş yıldönümü

kuruluş yıldönümü sebebiyle Eskişehir'de bir tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda gerçekleşen törene AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da katıldı. Atatürk büstüne çelenk bırakılması sonrası konuşan Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Türk Ocaklarının tarihin en buhranlı dönemlerinden birinde kurulduğunu belirterek, “Osmanlı Devleti'nin tasfiye sürecine sokulduğu, yüzyıllardır vatan bildiğimiz toprakların birer birer elimizden çıktığı, ümitlerin tükenmeye yüz tuttuğu, birtakım çevrelerce Türkleri Anadolu'dan sürme planlarının yapıldığı bir sırada, bu elim gidişe isyan eden 190 askeri tıbbiyeli talebe, bir gece yarısı Karacaahmet mezarlığında toplandılar ve sabaha kadar ülkenin içinde bulunduğu vahim durumu tartıştılar. Gün doğarken, ülkenin önde gelen ilim ve fikir adamlarına hitaben bir mektup kaleme alan feragat ve fedakarlık timsali bu kahraman gençler, mektuplarında milletin ve devletin kuruluşu için çalışacak bir teşkilat kurulmasını istirham ediyorlardı. İşte Türk Ocakları, hepsi de daha sonra Çanakkale Harbi'nde şehit düşecek olan bu gençlerin çağrısı üzerine, 107 yıl önce, 25 Mart 1912 tarihinde kuruldu ve Türk Ocaklarından feyz alan gençler, Çanakkale'den Başkumandanlık Meydan Muharebesine kadar, 10 yıl boyunca cepheden cepheye koştular. Bu kutlu ocakta yetişen milli kadrolar, milletin yeniden dirilişine, milli devletimizin kuruluşuna öncülük ettiler” şeklinde konuştu.