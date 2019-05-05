Türk öğrenciler İngilizce dalında Moskova şampiyonu

Özel Atayurt Anadolu/Fen Lisesi öğrencileri, Moskova'da düzenlenen “15. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Olimpiyatları” final etabında İngilizce dalında binlerce öğrenciyi geride bırakarak derece kazandı.

Rusya Federasyonu'nun Ural bölgesinde 12 ülkeden 381 bin 813 öğrencinin katılımı ile düzenlenen “15. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Olimpiyatları” Moskova final etabı sonuçlandı. Özel Atayurt Anadolu/Fen Lisesinin 155 öğrenci ile katıldığı olimpiyatlarda 24 öğrenci, Moskova final etabında sınava girmeye hak kazandı. Final etabında 10. sınıf öğrencileri Nazlı Begüm Aktaş ve Hazal Turan İngilizce dalında Moskova 1'incisi olurken, 10. sınıf öğrencisi Kaan Barış Haskök İngilizce dalında 2'nci, 11'inci sınıf öğrencisi Efe Tokar ise İngilizce dalında 3'üncü olarak büyük bir başarı elde etti. Türkiye'ye gururla dönen öğrencileri öğretmenleri ve arkadaşları tebrik etti. Öğrenciler, bu başarının ardından dünyada da derece elde etmek istiyor.

“Öğrencilerimizin 4'ü güzel bir derece elde etti”

Elde edilen başarıyı değerlendiren Özel Atayurt Anadolu/Fen Lisesi Müdür Yardımcısı ve proje yöneticisi Ülker Aytaç, uzun yıllardır bu tarz yarışmalarda boy gösterdiklerini belirtti. Okul olarak öğrencilerle birlikte hareket ettiklerini anlatan Aytaç, “Bilim Temelli Bilgi Olimpiyatları'na yaklaşık 7 yıldır giriyoruz. Bu 15'incisiydi. Bu yıl finale Moskova'da girmeye karar verdik. 24 öğrencimiz ile Moskova'da sınava girdik. Olimpiyatların amacı aslında temel bilimi esas alıyor. Bu nedenle 7 dalda yapılan bir sınav. Birinci etabını kendi okulumuzda çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. 50 barajını geçtikten sonra final yarışmasına girme hakkı kazanıyorsunuz. 160 öğrencimizin 24'ü final yarışmasını Moskova'da gerçekleştirdi. Orada şöyle bir fark var. Orada hem dünya final listesine de girebiliyorsunuz. Orada girdiğinizde ve yüksek puan aldığınızda da Moskova şampiyonu olma şansınız var. Bu nedenle katıldığımız öğrencilerin 4'ü oldukça güzel bir derece aldılar. 2 öğrencimiz İngilizce dalında Moskova şampiyonu oldu. Bir diğeri Moskova ikincisi, diğeri de üçüncü oldu. Çok keyifliydi. Dildeki atağımızı zaten biz seviyoruz. Kendimizle bu konuda gurur duyuyoruz. Çünkü İngilizce esastır temel eğitimde. Öğrenciyi sınavlarla motive ediyorsunuz ve bilmesi gerektiği üzerine odaklıyorsunuz. Bunlar da onlara güzel motivasyonlar. Özgüvenleri artıyor ve başarabileceklerine inanıyorlar. Bu da onun devamında başka bir uluslararası proje yapmasını sağlıyor” dedi.

“Bu süreçte okulumuz bize çok yardım etti”

Rusya'da girdikleri İngilizce dalındaki sınavda 100 tam puan aldıklarını anlatan 15 yaşındaki Nazlı Begüm Aktaş ise, “Biz Rusya'da sınava girdik ve buradan 100 tam puan aldık. Dünya şampiyonasında da bir derece almayı bekliyoruz. Sınavımız daha bilim temelli ve mantık gerektiren sorular var. Genel kültür soruları var. O yüzden bizim için güzel bir sınavdı. Çok eğlendik açıkçası ve oraya gidip başarı elde etmek bizi çok mutlu etti. Bu süreçte de okulumuz bize çok yardım etti. Öğretmenlerimiz bizi sürekli çalıştırdılar. Zaten okulumuzda İngilizce'ye de çok fazla önem veriliyor. Orada bir derece almayı arkamızdaki destekle bekliyorduk. Bunu başarmak da bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

İngilizce dalında tam puan alarak birinci olan Hazal Turan da, “Oradaki aldığımız dereceden çok edindiğimiz arkadaşlıklar da bizi çok mutlu etti. Böyle büyük bir başarı yakalamamızın sebebi bizim okulun sadece akademik değil pratikte de bizi hayata hazırlamasından geliyor. Genel kültürü de tam yaptık orada” şeklinde konuştu.

“Farklı kültürlerle de tanıştık”

Uzun yıllardır bu tarz sınavlara girdiğini ve daha önce de dereceler elde ettiğini ifade eden Efe Tokar ise şunları söyledi:

“Ben bu sınava daha önce de girdim. Geçen sene dünya üçüncülüğü elde etmiştim. Bu sene de sınava Moskova'da girerek üçüncü oldum. Güzel bir sınav. İngilizceye dair dil bilgisi, kelime ve paragraf anlamınızı ve İngilizce konuşan ülkelerdeki genel kültürleri ölçüyor aslında. İran, Kazakistan, Rusya gibi farklı ülkelerden öğrencilerle beraber bir rekabete giriyorsunuz. Farklı kültürlerle de tanışmış oluyorsunuz bu sayede.”