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Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de kutlandı

Eskişehir’de Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü resmi törenle kutlandı.

Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü resmi törenle kutlandı.


Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muhittin Ayhan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan stantların gezilmesinin ardından sona erdi.

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