TÜRKAV'dan ülkücü memurlara davet

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer, Eskişehir'deki bütün ülkücü memurları TÜRKAV çatısı altına davet etti.

TÜRKAV Genel Merkezin çalışmaları sonrası yeni üye takip programı kurulduğunu belirten Sezer, "Dolayısıyla üye kayıtlarımız yenilenecektir. TÜRKAV Genel Merkez sitemizden alınacak üye formu doldurularak şubemize müracaat edilebilir. Hasan Çoban ve Haluk Kartal yöneticilerimiz kayıtları takip ediyorlar. Hepimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Ülkücülerin yerinin TÜRKAV olduğunu belirten Sezer, "Değerlerini ve inançlarını muhafaza eden milliyetçilik ve ülkücülük fikirleri içselleştirmiş, vatan ve millet sevdalısı dostlarımızın yeri burasıdır. Dava adamı her devrin adamı olmaz. Her devirde adam olur. Rüzgârın önünde savrulmaz, rüzgâra yön verir. Ülkücü hareket tarihi seyir içinde haklılığını ispat etmiştir. Darbeler, iftiralar bu zamana dek bizleri yolumuzdan çevirememiştir. Bundan sonrası içinde Adalet, hak, hukuk ve devlet diyen her gönüldaşımızla yol yürümeye hazırız" dedi.