Türkiye Bisiklet Şampiyonası başladı

Eskişehir'de uzun zamandır düzenlenmediği belirtilen Türkiye Yol Şampiyonası, bu sene 23-24-25 Haziran tarihlerinde Yunus Emre Yol Şampiyonası Etabı ile yeniden yapılıyor. Şampiyona, Vali Erol Ayyıldız ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön'ün katılımlarıyla saat 08.30'da Odunpazarı Meydanı Hicri Sezer Parkı'nda başlayan şampiyonaya katılan 100 sporcu, etabı kazanmak için yaklaşık 156 kilometrelik bir yola çıktı. Elit Erkek kategorisinde yapılan yarış, bu yılın Yunus Emre yılı olması sebebiyle Mihalıcçık ilçesindeki Yunus Emre Külliyesi'nde sonlanacakken, yarışların yapılacağı parkurlar tedbir amacıyla etkinlik boyunca yaya ve araç trafiğine kapalı tutulacak.

Öte yandan Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada 24 Haziran'da tüm kategorilerin Kütahya yolu üzerinde zamana karşı yarışacağı bilgisi edinilirken, 25 Haziran'da ise U23 Erkek, Elit Kadın, Genç Erkek, Genç Kadın, U17 ve U15 Kadın kategorilerinin Atatürk Stadyumu'ndan başlayan etapta Seyitgazi ilçesine gidip tekrar başlangıç noktasına dönülmesiyle şampiyonanın son bulacağı öğrenildi.