Türkiye Kickboks Turnuva'sına Eskişehir'den 8 genç sporcu katılacak

Şanlıurfa'da düzenlenecek olan Türkiye Kickboks Turnuvası'nda Eskişehir'den 4 farklı kategoride 8 genç sporcu mücadele edecek.

Eskişehir'de Dinamikdo Spor Kulübü'nde antrenör Cenk Aygün tarafından yetiştirilen sporcular ulusal turnuvalarda kenti temsil etmeye devam ediyor. Türkiye Kickboks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 22-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kickboks Turnuvası'na Aygün'ün antrenörlüğünü yaptığı 8 genç sporcu katılacak. Genç sporcular “büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler' kategorilerinde ringe çıkacaklar. Sporcularının turnuvaya hazır olduklarını belirten antrenör Cenk Aygün, “İyi bir hazırlık sezonu geçirdik. Bu yıl müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atmak ve madalyaları toplamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.