Türkiye maden işçilerinin beden sağlığı Fizyomer Eskişehir'e emanet

Yapılan sözleşme ile Maden İşçileri Sendikası mensupları Fizyomer tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek. Yapılan sözleşmeye göre yalnızca Eskişehir/Kırka Bor Maden İşletmeleri'ndeki personeller değil, tüm Türkiye'deki Maden İşçileri Sendikası mensupları, bu sözleşmenin ayrıcalıklarından yararlanabilecek. Ayrıca kendileri ile birlikte personelin bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne, baba gibi birinci derece yakınları da Fizyomer'in sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanacak.

"Emekliler de sözleşmede yer alıyor"

Fizyomer'in 5 bin metrekarelik alanda sunduğu sağlık hizmetlerini tesisi gezerek yerinde gören Maden İşçileri Sendikası Başkanı Cafer Çakmak, “Bu sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını ve personelimize sağlık getirmesini diliyorum” dedi.

Ayrıca Sendika Başkanı Çakmak, Türkiye Maden İşçileri Sendikası'ndan emekli olan çalışanları da unutmadıklarını dile getirerek, sözleşmenin tüm Maden-İş emeklilerini de içerisine aldığını vurguladı.