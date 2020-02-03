‘Türkiye Mezunları' geleceklerine hazırlanıyor

Dünyanın birçok ülkesinden gelerek Eskişehir'de eğitim gören ve bu yıl mezun olabilecek adaylar, geleceklerine hazırlamak için bir araya geldi.

Eskişehir'de bir otel salonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluklar (YTB) tarafından düzenlenen toplantıda, Eskişehir'de okuyan ve bu yıl mezun olabilecek 25 mezun adayı ile Ankara'dan gelen YTB koordinatörü Musa Budak, Koordinatör Yardımcısı Ceren Nazlı, YTB Eskişehir Temsilcisi Doç. Dr. Köksel Büyük katıldı.

Düzenlenen toplantıda; bu yıl mezun olabilecek öğrencilere yönelik; mezun olduktan sonra ülkelerine geri dönüp Türkiye ile nasıl iletişimde olabilecileri, iş bulma konusunda Türkiye onlar için nasıl bir rol oynayacağı, ticaret alanında Türkiye ile nasıl bağlatı kurabilecekleri konuları konuşuldu.

Gerçekleştirilen program dolayısıyla mezun adayları mutlu olduklarını dile getirdi.

Program, toplu fotoğraf çekimin ardından yemek ikramı ile sona erdi.