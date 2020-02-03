İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Türkiye Mezunları' geleceklerine hazırlanıyor

Dünyanın birçok ülkesinden gelerek Eskişehir’de eğitim gören ve bu yıl mezun olabilecek adaylar, geleceklerine hazırlamak için bir araya geldi.

Dünyanın birçok ülkesinden gelerek Eskişehir'de eğitim gören ve bu yıl mezun olabilecek adaylar, geleceklerine hazırlamak için bir araya geldi.


Eskişehir'de bir otel salonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluklar (YTB) tarafından düzenlenen toplantıda, Eskişehir'de okuyan ve bu yıl mezun olabilecek 25 mezun adayı ile Ankara'dan gelen YTB koordinatörü Musa Budak, Koordinatör Yardımcısı Ceren Nazlı, YTB Eskişehir Temsilcisi Doç. Dr. Köksel Büyük katıldı.


Düzenlenen toplantıda; bu yıl mezun olabilecek öğrencilere yönelik; mezun olduktan sonra ülkelerine geri dönüp Türkiye ile nasıl iletişimde olabilecileri, iş bulma konusunda Türkiye onlar için nasıl bir rol oynayacağı, ticaret alanında Türkiye ile nasıl bağlatı kurabilecekleri konuları konuşuldu.


Gerçekleştirilen program dolayısıyla mezun adayları mutlu olduklarını dile getirdi.


Program, toplu fotoğraf çekimin ardından yemek ikramı ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.