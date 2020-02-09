Türkiye Öğrenci Senatosu'ndan Ataç'a ziyaret

Türkiye Öğrenci Senatosu Başkanı Deniz Barış Çatal ve senato üyesi öğrenciler, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin Başkan Ataç'a bilgiler aktaran Çatal, “Türkiye çapında Birleşmiş Milletler konferansları, eğitim çalıştayları düzenliyoruz. Eğitim sisteminin revize edilmesi adına raporlar hazırlıyoruz. Tepebaşı'nda da neler yapabileceğimizi Sayın Ataç ile konuşmak, bizim için çok değerliydi. Ortak çalışmalar konusunda bilgi alışverişi yapmak çok verimli oldu, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç da gençlerin özellikle eğitim konusunda örgütlü bir şekilde çalışma yapmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, “Gençlerimizin bilinçli, kolektif biçimde eğitim konusunda fikirler üretmesi çok önemli. Geleceğimiz olan gençlerin, bu azim ile kendileri ile birlikte ülke gelişimine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye Öğrenci Senatosu'na ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.