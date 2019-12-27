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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tepebaşı'nda toplandı

Tepebaşı Belediyesi, 2004’ten bu yana kurucu üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) Aralık ayı Encümen Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, 2004'ten bu yana kurucu üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) Aralık ayı Encümen Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.


Toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı ve SKB Encümen Üyesi Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve SKB Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve SKB Encümen Üyesi Yücel Yılmaz, Afyon Sandıklı Belediye Başkanı ve SKB Encümen Üyesi Mustafa Çöl katıldı.


Encümen toplantısında, birlik adına yapılacak yarışmalar ve ödülleri, birliğe üyelik il nüfus kriterleri, birliğin mevcut danışma kurulu üyelerinin durumu ve yeni başvurular, 2019 yılı aktarma kaydı gibi gündem maddeleri görüşüldü.


Günün anısına hediyelerinde verildiği buluşmada Başkan Ataç, konuk belediye başkanlarına Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı.

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