Türkiye Şampiyonası'na köyde hazırlanıyorlar

Antalya'da iki şampiyonluk ve bir ikincilik elde eden Eskişehirli kick boksçular, sıradaki hedefleri olan Türkiye Şampiyonası'na kırsalda, köy ortamında hazırlanıyor.

Antalya'da düzenlenen Kick Boks Açık Avrupa Kupası'nda Dinamik-do Spor Kulübü adına mücadele eden sporculardan Oya Buse Toral 60 kilo Büyükler Lowkick branşında, Doğan Kılıç ise 67 kilo Büyükler K-1 branşında şampiyonluk elde ederken, Büşra Mete ise 65 kilo Büyükler Lowkick branşında 2'ncilik elde etmişti. Sporcuların sıradaki hedefleri ise Gaziantep'te düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası. Sporcuların yeni hedefi olan Gaziantep'teki müsabakaya ise, hocaları Seda Duygu Aygün'ün kırsalda bulunan Tepebaşı ilçesine bağlı Emircioğlu mahallesindeki bahçeli evinde hazırlanıyor. Mümkün olduğunca salon yerine köyde çalışmayı tercih eden sporcular bol oksijen ile patika yolda koşu çalışması yaparak, bahçede kendilerine ayrılan alanda ısınma hareketleriyle antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Şampiyon diğer maçlara odaklandı

Geçmişte birçok başarısı bulunan ve son müsabakada da şampiyonluk sevincini yaşayan Oya Buse Toral, Antalya'da yaşadıkları süreci anlattı. Başarısındaki büyük pay sahibi olan hocalarına teşekkür eden Toral, yeni hedeflerinin ise, Gaziantep'teki maçlar olduğunu ifade etti. Şampiyon konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

“Antalya'da 3 gün süren bir müsabaka oldu. Bu turnuvada hepimiz önce kilo\sıkletlerimize göre tartılarak ve sonrasında da kura çekerek yarı final, final şeklinde maç yaptık. Bu şekilde finale kadar ulaştım ve şampiyonluk elde ettim. Antalya' da yapılan müsabaka sürecinde normalden daha fazla emek sarf ettiği için hocam Seda Duygu Aygün'e çok teşekkür ediyorum.”

“Tekrar yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum”

Diğer şampiyon Doğan Kılıç ise oynadığı maçın gidişatını ve yeni hedeflerinden bahsetti. Antalya'da 4 maçın ardından Şampiyon olduğunu belirten başarılı sporcu, şampiyonluk hazzının doyumsuz olduğunu ve en kısa sürede bu mutluluğu yaşamak istediğini ifade etti. Konuyla alakalı konuşan şampiyon Doğan Kılıç, “Antalya'da yapılan 67 kilo büyük erkekler k1 branşında şampiyon oldum. Desteklerini esirgemeyen hocalarımdan Allah razı olsun. Antalya'da 4 maç yaparak şampiyon oldum. İlk maçım eleme maçıydı. İkinci maçımda rakibim iyiydi, güzel bir mücadele vererek devam ettim. 3'üncü maçımı da aldım ve final maçına yükseldim. Final maçında Avrupa şampiyonu bir sporcuyla maç yaptım. İnandım ve başardım. İnşallah dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek istiyorum ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok güzel ve inanılmaz bir duyguydu. Tekrar yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gaziantep'te olacak olan Türkiye şampiyonasına çok iyi hazırlanacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” diye konuşarak hem bireysel hem de takım olarak yeni hedeflere odaklandıklarının altını çizdi.

“Hedefim 1'inci olmaktı”

Müsabaka finalinden buruk ayrılan ve final maçında rakibine yenilerek 2'inci olan Büşra Mete ise kısa sürede hazırlandığı için şampiyonluğu kaçırdığını, sonraki maçlarda 1'inci olmak için daha sıkı hazırlanacağını belirtti. Büşra Mete “6'ıncı uluslararası açık Avrupa kupasında 2'inci oldum. Çok kısa süre içerisinde hazırlandığımız bir maç oldu. Hedefimiz 1'inci olmaktı. Bir sonraki maçlarda inşallah 1'inci olmayı hedefliyoruz. Gaziantep'te 1-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan bir maçımız var. Orada şampiyon olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşarak önündeki maçlara daha iyi hazırlanacağından bahsetti.

“Asıl hedefimiz Gaziantep maçı”

Dinamik-do Spor Kulübünün kurucusu ve aynı zamanda şampiyonların hocası olan eski şampiyon boksör Seda Duygu Aygün ise Antalya'ya 5 sporcu gittiklerini ve 2'sinin hakem haksızlığına uğradığını belirtti. Asıl hedeflerinin Gaziantep'te yapılacak olan Türkiye Kick Boks şampiyonasında birçok sayıda altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen Aygün, “Çok kısa bir hazırlık süreci geçirdik. 8-11 Nisanda Antalya'da yapılan Avrupa kupası Kick Boks şampiyonası için. Fakat sporcularım umduğumdan da çok iyi performans sergileyerek Eskişehirlileri ve Dinamik-do spor kulübü ailesini büyük bir şekilde gururlandırdılar. 5 sporcu gittik ve 2 tanesi hakem haksızlığına uğradı diyelim ama diğer 3 sporcumda finale çıkmaya hak kazanarak 2 şampiyonluk, 1 ikincilikle bu müsabakayı tamamladık. Asıl hedefimiz 1-8 Temmuzda Gaziantep'te yapılacak olan Türkiye Kick Boks şampiyonasında dinamik-do spor kulübü olarak birçok sayıda altın madalya kazanıp ülkemizi en iyi şekilde Avrupa dünya şampiyonalarında ve büyük arenalarda temsil etmek. Malum yaşadığımız pandemi koşullarından dolayı ve dünden itibaren spor kulüplerinin yasaklanmasından dolayı Emircioğlu'nda kendimize ait olan bahçeli evimiz var ve burada antrenman yapıp bol oksijen alıp hem de mesafe koşullarına uyup çalışmayı tercih ediyoruz” diye konuştu.