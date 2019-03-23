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Türkiye Şampiyonası'nda Tepebaşı farkı

Ankara Spor Salonunda yapılan ’Türkiye Taekwondo Poomse Şampiyonası’nda, Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü sporcuları yine farkını gösterdi.

Ankara Spor Salonunda yapılan 'Türkiye Taekwondo Poomse Şampiyonası'nda, Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü sporcuları yine farkını gösterdi.


Zorlu geçen şampiyonada Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü sporcuları, önemli başarılar elde etti. 9 sporcu ile katıldığı şampiyonadan, 13 madalya ile dönmeyi başaran Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü, performansı ile göz doldurdu.


6'ncı kez Türkiye Şampiyonluğunu alan 17 yaşındaki Gülsena Karakuyulu, bu yıl da şampiyonaya damgasını vurarak en çok konuşulan sporcu oldu. Antrenörleri Dilek Karakuyulu şampiyonlukla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok çalışıp, çok emek verdik ve bizimle beraber aileleri de çabaladı. Sporcularımız, kazandıkları madalyaları sonuna kadar hak ederek aldılar. Madalyalarımızın yanında, üç tane de kupa almayı basardık" ifadelerini kullandı.

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