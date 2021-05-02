Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları'nın 14'üncüsü “Türkiye'de Düşünce Tarihçiliği” söyleşisi ile devam etti.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde tarih bilincini artırmak amacı ile düzenlenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan ‘Tarih Konuşmaları' sürüyor. Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin 14'üncüsü de korona virüs salgını nedeniyle online olarak düzenlendi. “Türkiye'de Düşünce Tarihçiliği” başlıklı Tarih Konuşmaları'nın moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Suveren, konuğu ise Tanıl Bora oldu. Tepebaşı Belediyesi'nin Youtube hesabı “tepebasibld” kanalından da canlı olarak yayınlanan etkinlikte Suveren ve Bora, Türkiye'de düşüncelerin nasıl farklılıklar göstererek karşımıza çeşitli şekillerde çıktığı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Prof. Dr. Nadir Suğur ve Prof. Dr. Kemal Yakut da etkinliğe önemli katkılar sundu.

İzleyicilerden gelen soruların da yanıtlandığı söyleşi sonunda moderatör Suveren, Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı adına Bora'ya teşekkür etti.