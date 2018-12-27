Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları, Türkiye'de Futbol ve Futbol Tarihi söyleşisi ile başladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan'ın imzaladığı kültürel işbirliği protokolünün ardından Tarih Konuşmaları etkinliğinin ilki yoğun katılım ile gerçekleşti. Türkiye'de Futbol ve Futbol Tarihi (Dönemler, Portreler, Tartışmalar) kapsamlı biçimde ele alındı. Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide; spor yorumcusu - yazar Bağış Erten, İstanbul Üniversitesi'nden Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı Doğan Çetkinkaya ve Anadolu Üniversitesi'nden Kemal Yakut Türk futbol tarihini masaya yatırdı. Etkinliğe, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehirspor'un efsane amigosu Orhan Erpek ve çok sayıda tarih ve futbolsever katıldı.

Moderatör Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan, “15 Kasım 2018'de Sayın Ahmet Ataç ile beraber bir araya geldik. İlk kez karşılaşmamıza rağmen, Kemal Yakut hocamızın aracılığı ile çok sıcak bir karşılama oldu. Misafirperverlikleri için de çok teşekkür ederiz. Ne yapabiliriz, diye konuşurken bir protokol üzerinde anlaştık. Tepebaşı Belediyesi'nin futbola katkıları üst düzeyde olduğu için ilk konu olarak da futbol konuşalım istedik. Biz Tarih Vakfıyız, Toplumsal Tarih dergimiz 300. sayısını bastı. Daha uzun süreli bir tarih dergisi daha yok. Her ayın son çarşambası tarih üzerine bir toplantı yapalım dedik. Futbol tarihi çok güzel olur diye düşündük” dedi.

Yusuf Doğan Çetinkaya ise Türk futbol tarihi hakkında bilgiler vererek, Osmanlı döneminde futbolun gelişimi, Türkiye'de futbol kulüplerinin kuruluşu gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Kemal Yakut da Eskişehir futbolu, Eskişehir'deki futbolum gelişim macerası, futbol kulüplerinin kuruluşu, futbol stadyumlarının yapımı gibi konulara değindi.

Barış Erten ise hem günümüz futbolunu hem de futbol tarihini ele alarak Cumhuriyet dönemindeki futbol algısı, futbolun neden 3 büyük kulüp merkezli yaşandığı, taşra futbol kulüplerinin dikkate alınmamasındaki nedenler ve spor haberlerinin yazılışı ile bugünkü spor basının durumu hakkında yorumlarda bulundu.

Programda ayrıca katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı. Etkinlik, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş'ın konuklara Eskişehirspor forması ve Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir kitabını takdim etmesi ile sona erdi.