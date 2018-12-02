Türkiye'de kombi pazarı 2019 yılında yüzde 20 azalacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin seminerleri aralıksız devam ediyor.

Oda toplantı salonunda gerçekleşen seminere konuşmacı olarak katılan IreaARGE Genel Müdürü Sait Korkmaz ‘Gazlı Isıtma Sistemlerinde Teknoloji Trendleri' hakkında üyelere bilgi verdi. Petrolün yerine doğalgaz aldı diyen Korkmaz, “Enerji kaynaklarında petrol azalıyor ama doğalgazda da bir artış var. Enerjiye en çok ihtiyacı olan ülke Çin ama onlarında enerji kaynağı yetersiz. Türkiye ise doğalgaz enerji ihtiyacını Rusya, İran gibi ülkelerden sağlıyor” dedi.

Enerji tüketiminde artık hibrit yapılanmanın ön planda olduğunu belirten Korkmaz, “Şu an doğalgazda kullanılan ürünlerin hiçbirinin geleceği yok. Bunların yerini hibrit alacak. 2030 yılına neredeyse tüketimin yarısı hibrit cihazlardan sağlanacak. Dünyada 12 milyonluk bir kombi pazarı var. En büyük pazar 1.7 milyon ile İngiltere. Fransa'da kombi pazarı küçüldü. Isı pompasının sayısı kombiyi geçti. İspanya ve Almanya daha küçük bir pazar. Tabi ki en çok satış Çin'de gerçekleşiyor. Türkiye bile Çin'e kombi satıyor. 10 yıl sonra Çin'de dünya pazarı kadar bir satış olacak. Türkiye'ye bakacak olursak 950 bin civarında. 2019 yılında kombi pazarı yüzde 20 küçülecek. Düşüşün sebebi ise inşaat sektöründe yaşanan küçülme” ifadelerini kullandı.

Korkmaz ayrıca, Avrupa'da enerji tüketiminde yüzde 20 oranında bir azalma olacağını ve Türkiye'nin de buna uymak zorunda olduğunu belirtti.