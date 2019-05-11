Türkiye'de ortaokullar düzeyinde ilk defa İngilizce münazara yapıldı

Eskişehir'de Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu tarafından Türkiye'de ilk defa ortaokullar düzeyinde İngilizce münazara yapıldı.

Düzenlenen İngilizce münazarada, öğrencilerin kendilerini İngilizce konuşarak ifade etmeleri amaçlanıyor. Gerçekleşen İngilizce münazara Türkiye'de ortaokullar düzeyinde ilk olma özelliğini taşıyor. Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan münazarada 7/AA ve 7/BB sınıflarından öğrenciler, başarılı olmakta zekâ mı daha önemli yoksa çalışmak mı konularında İngilizce konuşarak tartıştı. Konuyla ilgili okulda görev yapan İngilizce Öğretmeni Zöhre Korkmaz, çocukların derslerde İngilizce konuştuklarını belirterek, "Okulumuzda 6 tane İngilizce sınıfımız var. Öğrencilerimiz haftada 10 saat İngilizce dersi alıyor ve bu çocuklara sürekli İngilizce konuşma hakkında, konuşmalarını kolaylaştırmak için dersler veriyoruz. Derslerde sürekli İngilizce konuşuyoruz ve çocuklar derste kendileri İngilizce ifade edebiliyorlar. İngilizce münazarada da kendilerini ifade edebildiklerini kanıtlayacaklar" dedi.

"İngilizce öğreniyoruz ama konuşamıyoruz sorununu çözmeye çalışıyoruz"

İngilizce Öğretmeni Şerife Nam ise, İngilizce münazaa ile yabancı dil konuşma sorununu çözmek istediklerini ifade etti. İngilizce Öğretmeni Nam, "Daha çok onlara konuşmaları için fırsatlar veriyoruz ve bu fırsatlar sayesinde öğrencilerimiz kendilerini geliştirebiliyorlar. İngilizce konuşurken kendilerini ifade edebilme yeteneğini kazanıyorlar. Bu şekilde en büyük sorunumuz olan İngilizce öğreniyoruz ama konuşamıyoruz sorununu çözmeye çalışıyoruz. Çünkü İngilizce eğitimimizin en büyük sıkıntısı bu evet çok güzel öğreniyorlar ama konuşmaya gelince sıkıntı çekiyorlar. Biz bu İngilizce münazarayı yaparken bu sıkıntıları ortadan kaldırmak, öğrencilerin öz güvenini geliştirmek için böyle bir etkinlik yaptık" diye konuştu.

Münazaraya katılan 7/AA öğrencisi Abdullah Naim Yolaçan da çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Hazırlandık, geldik. Türkiye'de ortaokul düzeyinde ilk olacak. Konumuz başarılı olmakta zekâ mı daha önemli yoksa çalışmak mı? Çok heyecanlıyım Türkiye'de ilk olacağı için. İnsanlarla İngilizce konuşabileceğiz. Birbirimizle atışacağımız için İngilizce doğaçlama yeteneğimizi geliştirecek" şeklinde konuştu.

Son olarak münazaraya katılan 7/BB öğrencisi Nur Dilara Araz ise münazaranın İngilizce konuşmalarını geliştireceğini belirterek şunları söyledi;

"Çok heyecanlıyız hepimiz. Özellikle ben çok heyecanlıyım. Bu etkinliğin bize bir sürü katkısı var. Türkiye'de ilk olacak. Çok mutluyuz. Hızlı bir şekilde cümle kurmamızı geliştirecek, İngilizcemize katkısı olacak. Ayrıca insanlar önünde konuşmamızı da kolaylaştıracak."