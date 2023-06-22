Türkiye'nin ilk akıllı OSB'si Eskişehir oldu.

BEBKA'nın mali katkılarıyla hizmete sunulan “EOSB Dijital Dönüşüm Merkezi'nin” tanıtım toplantısında konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kurulan merkez ile birlikte firmaların düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişinin sağlanacağını, bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarının yaygınlaştırılacağını belirterek, sistemin dünyada sanayi alanlarında kullanılan ilk sistem olduğunu dile getirdi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen, sanayi kuruluşlarının entegre olarak dijital dönüşümlerini hızlandıran “EOSB Dijital Dönüşüm Merkezi” düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Türkiye'de ilk kez LoRaWan sistemi kullanılarak kurulan merkezin tanıtım toplantısına Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, Eskişehir OSB Bölge Müdürü Erhan Tatar, Midsoft Genel Müdürü Taşkın Akkurt ile sanayi kuruluşu temsilcileri katılırken, Lora Alliance Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Yeğin ise toplantıya online olarak katıldı.

Dijital Dönüşüm Merkezi tanıtım toplantısının açılışında konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, dijital dönüşümün sanayide verimliliği artırarak üretkenliği daha üst düzeylere taşıdığını, dijital dönüşüm sayesinde, şirketlerin daha verimli, uygun maliyetli ve rekabetçi hale geldiğini vurguladı. Küpeli, dijital dönüşümün faydaları arasında üretim süreçlerini optimize etmek, üretim kalitesini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve yeni iş modelleri oluşturmanın da yer aldığını sözlerine ekledi.

“Firmaların düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişi sağlanacak”

Eskişehir OSB bünyesinde hizmet veren Dijital Dönüşüm Merkezi'ni düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişini sağlamak ve bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştırmak adına kurdukları aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB yürütücülüğünde, BEBKA'nın 2021 yılı mali destek programı kapsamında sanayi kuruluşlarının entegre olarak dijital dönüşümlerini hızlandıracak dijital dönüşüm platformunun kurulumu projesi desteklenmeye hak kazanmıştı. Proje aslında hem bizim için hem de proje ortaklarımız için bir kazan kazan projesiydi. Bu projede her paydaş, çok önemli kazanımlar elde etmiş oldu. Projemizin odağında firmaların düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişini sağlamak ve bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştırmak adına bir dijital dönüşüm merkezi kurulmuştur. Bu projenin ana omurgası olan LoRaWAN teknolojisi etkin bir şekilde ülkemize kazandırılmış, proje ortağımız Taşkın Bey bu konuda bir TÜBİTAK projesi kapsamında ürünlerini geliştirmişler ve nihai ürün olarak bizim ve sanayicilerimizin kullanımına sunmuşlardır. Biz de kurduğumuz bu sistemle ilk KOBİ-OSB alanımızda daha sonra tüm OSB genelinde firmaların doğalgaz tüketimlerini artık anlık olarak okumaktayız. Ardından su tüketimlerinizi de bu yolla yakında izlemeye başlayacağız. LoRaWAN teknolojisini ve sensör altyapısını, ESART Arıtma tesisimizde makinelerin takibi amacıyla da kullanmaya başladık” diye konuştu.

“Ciddi zaman ve emek tasarrufu sağlamış olduk”

“Kurduğumuz dijital altyapıyla OSB olarak çok ciddi zaman ve emek tasarrufu sağlamış olduk” diyen Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayi kuruluşlarımızın tüketimlerinin faturalandırılması süreci daha da hızlanmış ve insan hatalarından da arındırıldı. Bu projemizin ikinci ve en önemli aşamalarından biri de siz sanayi kuruluşlarımızın bu projeden yararlanır hale gelmenizdir. Bu teknolojiyle üretilen sensörleri fabrikalarınızdaki üretim makinelerine takarak, belli bir bedel karşılığında kullanarak, 7/24 sürekli üretiminizin seyri ile yaşanan üretim aksamaları gibi çok çeşitli bilgilere sizlere tahsis edilecek ortak bulut alanından kendi hesaplarınıza ulaşarak sürekli bir verimlilik takibi yapabileceksiniz. Böyle bir önemli iletişim altyapısını Eskişehir OSB olarak sizlere sağlamış bulunuyoruz. Bu altyapıyı firmalarımızın kullanmaya teşvik için bir süre için bulut altyapımızı bedelsiz olarak, ardından çok cüzi ücretlerle size kullanıma vereceğiz. 7/24 akşam veya gece istediğiniz zaman cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan hesaplarınıza ulaşarak üretim halindeki makinelerinizden yansıyan tüm verilere kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Kurduğumuz bu sistemle Türkiye'nin ilk akıllı OSB'sini Eskişehir'de hayata geçirmiş olduk. Kurulan bu sistem kendi kategorisinde dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olup hem ülkemize hem de dünyaya örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk, bu sayede çok etkin bir teknolojiyi de ülkemize kazandırılmasını sağladık. Birçok OSB'nin ve şehirlerimizin bizden örnek alarak ilerleyen dönemlerde bu sisteme geçeceklerini göreceksiniz.”

“Kuruluşların dijitalleşme stratejileri belirlemelerine öncülük etmeyi amaçlıyoruz”

Toplantıda söz alan BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, kalkınma ajansı olarak dijital dönüşüm alanında çok önemli katma değer sağlayacak bu tür projelere destek sunduklarını aktararak, “Dijital dönüşümünü tamamlamış sanayi kuruluşlarında verimlilik ve karlılık artmakta, pazar payları yükselmektedir. BEBKA olarak özelde şehrimize, genelde bölgemize dijital dönüşüm alanında çok önemli katma değer sağlayacak bir projeye daha destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. “Sanayi Kuruluşlarının Entegre Olarak Dijital Dönüşümlerini Hızlandıracak Dijital Dönüşüm Merkezinin Kurulumu” projemizle; sanayi kuruluşlarının düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişini sağlamayı, dijital dönüşümlerini hızlandırmayı ve bu süreçte dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamayı, kuruluşların dijitalleşme stratejileri belirlemelerine öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Eskişehir OSB, bugüne kadar gerçekleştirdiği BEBKA destekli projelerle, sanayiciye hizmet eden çok önemli tesisleri hayata geçirdi. Yine dünyada bir ilk gerçekleştirdikleri için EOSB Yönetimini ve Nadir Başkanımı kutluyor, tebrik ediyorum. Bu örnek projenin çıktılarının diğer kurumlar tarafından burada görüldükten sonra Türkiye genelinde hızla yaygınlaşacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya online olarak katılan Lora Alliance Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Yeğin, Türkiye'de ilk kez uygulanan LoRaWAN teknolojisi hakkında, Dijital Dönüşüm Merkezinin altyapı kurucu firması Midsoft Genel Müdürü Taşkın Akkurt merkezin işleyişi, kurulan altyapının teknik özellikleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Program soru cevap bölümü ile sona erdi.