Türkiye'nin ilk tarım enstitüsünde "Tarla Günü" düzenlendi

Eskişehir'de düzenlenen Tarla Günü'nde konuşma yapan Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır, “Enstitümüz, 97 yıldır 177 tohum çeşidi geliştirerek çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunmuştur” dedi.

1925 yılında kurulan ve Türkiye'de ilk olan Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, geride bırakılan 97 yılda 177 farklı tohum çeşidi geliştirilerek çiftçilere dağıtıldı. Bugün enstitüde düzenlenen Tarla Günü ile çiftçiler, oda ve kurum yöneticileri bir araya geldi. Enstitüde geliştirilen tohumların incelendiği etkinlikte; toprak, üretim, hububat ve verimlilik konuları üzerinde duruldu. Ayrıca katılımcılar tarlalarda yetişen mahsulleri inceleme ve yerinde görme fırsatı da yakaladı.

“Bu çeşitlerin sektöre ilk aktarılması da bu tarla günleri sayesinde olmaktadır”

Etkinlikte konuşma yapan Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır, enstitü hakkında genel bilgiler verdi. Üretilen tohumların çiftçilere aktarılmasında etkinliğin önemini belirten Çakır, “Enstitümüz, 97 yıldır 177 tohum çeşidi geliştirerek çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunmuştur. Çeşitlerin geliştirilmesi kadar bu çeşitlerin sahaya hızlı bir şekilde aktarılması da büyük önem taşıyor. Özellikle çeşitlerin sahaya aktarılması konusunda araştırmacı, yayıncı ve çiftçi işbirliğinin hızlı bir şekilde test edilmesinde düzenlenen tarla günleri çok önemlidir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda geliştirdiğimiz tohumlar düzenlenen sözleşmelerle hızlı bir şekilde üreticilere aktarılmaktadır. Laboratuvarlarımızda topraktan tohuma kadar tüm analizleri yapacak altyapıya sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerimize son 10 yılda 1,4 milyar TL destek verdik”

Değişen mevsim koşulları ve doğa ile birlikte kuraklık probleminin çiftçinin peşini bırakmadığını belirten Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, “Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle mahsulümüzde ciddi verim kayıpları yaşandı. Ancak bu seneki yağışlarla birlikte güzel mahsul elde edeceğiz. Sadece bitkisel üretim alanında çiftçilerimize son 10 yılda 1,4 milyar TL destek verdik. Hububat ve baklagillerde fark ödemesi olarak yaptığımız destek ise 10 yılda 313 milyon TL olarak gerçekleşti. Çiftçimiz yeter ki üretsin, alın terinin emeğinin karşılığını alsın” şeklinde konuştu.