Türkiye'nin İlk Teknoloji Transfer Ofisi Kongresi ESOGÜ'de başladı

Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi oturumuyla başladı.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışa 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Komutanı Hv.Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş katıldı. Kongrenin açılışında konuşan ETTOM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun, üniversitelerin teknoloji transferindeki rolüne vurgu yaparak bu alanda yürütülen çalışmaların üniversitelerin vizyon ve misyonunu eğitim-öğretim faaliyetlerinin ötesine taşıyarak genişlettiğini belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun, teknoloji transfer ofislerinin yalnızca üniversite üretilen bilgiyi sanayiye taşımakla kalmayıp, sanayinin tecrübelerini de üniversitelere aktardığını ifade etti. Geleceğin teknolojilerini öngören araştırmacıların ve risk alabilen sanayicilerin önünü açacak adımların atılması gerektiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun, Türkiye'de ilk defa düzenlenen Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi'nin de teknoloji transferi süreçlerine bilimsel bir bakış açısı kazandıracağını vurguladı.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun yaptığı konuşmada geleceğin bilgiye ve düşünceye hakim olan bir kesimin elinde olacağının altını çizdi. Dr. Osman Coşkun, tarih boyunca Endüstri 1.0 ve buharlı makineler, Endüstri 2.0, Endüstri 3.0 süreçlerini yakalayan toplumların efendi, yakalayamayanların ise köle olduğunu belirtti. Bugün ise Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 teknolojilerinin konuşulduğunu ifade eden Dr. Osman Coşkun, Türkiye'nin bu teknolojileri yakalaması gerektiğini vurguladı. Dr. Osman Coşkun bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu olarak üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının daha hızlı hareket edebilecekleri yapılar geliştirdiklerini kaydetti. Teknoloji ve sanayi alanında planlamaların doğru yapılması gerektiğini belirten Dr. Osman Coşkun, Eskişehir'in de doğru bir planlama ile motor teknolojilerinin merkezi olması gerektiğini söyledi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, sadece ekonomiyi etkilemekle kalmayıp sosyal hayatımızı da etkisi altına alan teknolojinin 21. yüzyıl toplumlarının hayatta kalmasının ve gelişmesinin tek yolu olduğunu belirtti. Teknolojiyi oluşturan bilginin topluma ait, kolektif ve kümülatif bir olgu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, bilginin kontrolünün geleceğimizi şekillendireceğini vurguladı. "Güçlü bir Türkiye için ülkemizin büyük teknolojilere yalnızca yetişebilmesi yeterli değildir." diyen Prof. Dr. Kemal Şenocak, bu teknolojilere yön veren ülkeler arasında olmamız gerektiğinin altını çizerek teknoloji transfer ofislerinin bu gelişmenin yakalanması için tüm paydaşların buluşma noktası olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kemal Şenocak, geleceği şekillendirmek için bir araya gelen insanların bulunduğu bu kongrenin, geleceğe de iz bırakacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından açılış sunumları ile devam eden kongrenin ilk oturumunda Londra Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi eski direktörü, Tarhan Associates kurucusu Cengiz Tarhan ve ATAP A.Ş. Genel Müdürü Ali İhsan Karamanlı konuştu. Türkiye'den ve dünyadan yüzün üzerinde teknoloji transfer uzmanı, akademisyen, yatırımcı ve sanayicinin katıldığı kongre üç gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edecek. Kongrenin son gününde ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla Kapanış Değerlendirme Toplantısı gerçekleşecek.